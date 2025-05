Bella Ramsey dopo The Last of Us: eccola nel film Sunny Dancer

Mentre è ancora in corso la seconda stagione di The Last of Us, la sua protagonista Bella Ramsey non è certo rimasta con le mani in mano e ha partecipato a un nuovo progetto indipendente.

Nella prima immagine di Sunny Dancer, le cui riprese sono attualmente in corso in Scozia e che è stato presentato da Embankment Films e Night Train Media, si vede la giovane attrice urlare a squarciagola insieme ai co-protagonisti Daniel Quinn-Toye (Voltron), Earl Cave (Days of the Bagnold Summer), Conrad Khan (County Lines), Ruby Stokes (Bridgerton) e l'esordiente Jasmine Elcock.

Il secondo lungometraggio del regista e sceneggiatore George Jaques (Black Dog) sarà distribuito in tutta Europa e in America Latina, mentre True Brit Entertainment si è aggiudicata i diritti per il Regno Unito e l'Irlanda in vista dell'uscita nelle sale nel 2026.

Sunny Dancer, Bella Ramsey e il cast nella prima immagine ufficiale

Di cosa parla il nuovo film con Bella Ramsey

The Last of Us: Bella Ramsey nel finale di stagione

Sunny Dancer segue la storia di Ivy (Ramsey), che non è affatto entusiasta quando è costretta a partecipare a un campus estivo per giovani malati di cancro. Ivy è in remissione, duramente guadagnata, e il suo scetticismo tardo-adolescenziale considera il "Chemio Camp" qualcosa di molto cringe. Ma, in realtà, Sunny Dancer si rivela come un'occasione per trasformare questo periodo difficile nei momenti migliori della vita con amore, vera amicizia e umorismo.

The Last of Us 2: Bella Ramsey è Ellie

Oltre a Ramsey e Stokes, nel cast troviamo anche anche Jessica Gunning (Baby Reindeer), James Norton (Joy, Bob Marley: One Love, Little Woman), Neil Patrick Harris (Una serie di sfortunati eventi, Gone Girl), Shalom Brune Franklin (Dune: Prophecy), Josie Walker (Kneecap) e Louis Gaunt (Bridgerton).

"Siamo rimasti affascinati dalla narrazione emotiva, intelligente e fondamentalmente positiva di George", ha dichiarato il produttore esecutivo Herbert L. Kloiber di Night Train Media. "Il cast si è riunito per una celebrazione di gioioso ottimismo e George è molto sicuro come regista".