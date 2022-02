Belfast, clip esclusiva del film di Kenneth Branagh con Jamie Dornan

Belfast, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il nuovo film di Kenneth Branagh, girato in bianco e nero e con Jamie Dornan: la pellicola, candidata a 7 Oscar, è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma . Distribuito da Universal Pictures, Belfast è al cinema da giovedì 24 febbraio.

Nella clip, che potete vedere sopra, il piccolo Buddy raccoglie dei fiori per offrirli ad una campagna di classe all'uscita della scuola. .

La storia del film è ambientata in Nord Irlanda, alla fine degli anni Sessanta. È il periodo che precede il conflitto che sconquasserà il Paese per decenni. Sullo sfondo di tali vicende, Buddy ha nove anni e vive a Belfast insieme ai genitori e ai nonni. La sua famiglia appartiene alla working class, ma il ragazzo frequenta ogni parte della propria città, dai quartieri periferici fino a quelli centrali. Le sue giornate scorrono soprattutto al cinema o dinanzi la tv, a guardare con curiosità programmi e film americani, sognando di andare oltreoceano. Ma attorno a lui la situazione sta per precipitare. Attacchi e rivolte hanno iniziato a devastare la capitale; il conflitto tra cattolici e protestanti è crescente, e la guerra civile appare sempre più vicina. Mentre il padre lavora in Inghilterra e la madre cerca di tenere coesa la famiglia, Buddy cercherà di trovare degli eroi che, come i protagonisti dei suoi film prediletti, possano giungere a salvare il proprio mondo che sta sgretolandosi.

Belfast è un intimo viaggio nel passato e nella storia del suo regista, Kenneth Branagh. Protagonisti della pellicola sono Jamie Dornan, Judi Dench, Caitríona Balfe, Ciarán Hinds, Colin Morgan e Jude Hill nei panni di Buddy. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Branagh.

Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città, ha vinto il Golden Globe 2022 per la migliore sceneggiatura. Belfast è candidato a 7 premi Cscar tra cui: miglior film, miglior regista a Kenneth Branagh, miglior attore non protagonista a Ciarán Hinds, miglior attrice non protagonista a Judi Dench e migliore sceneggiatura originale a Kenneth Branagh.

Con la nomination per il miglior film, di cui è produttore, e quella per la sceneggiatura originale, Kenneth Branagh è la prima persona ad essere nominata in sette singole categorie di Oscar.

Belfast è nelle sale dal 24 febbraio grazie a Universal Pictures.