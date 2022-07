Belen Rodriguez lontana dai social per dieci giorni: “ho avuto il Covid”

Belen Rodriguez è stata lontana da Instagram perché ha avuto il Covid: in questi giorni i fan della modella argentina si stavano interrogando sulla prolungata mancanza di contenuti sul social dove vanta più di dieci milioni di follower.

L'assenza di Belen da Instagram era stata interpretata dai più pessimisti come il segno di una nuova crisi con Stefano De Martino, la storica coppia ha ripreso a frequentarsi dopo la rottura tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese. Le voci erano state smentite dal conduttore di TIM Summer Hits, che su Instagram aveva condiviso una foto di Belen Rodriguez, caricata sulle sue storie del social.

Oggi la modella argentina è tornata a parlare, nei video caricati su Instagram Belen ha detto: "Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto" e poi ha aggiunto "Per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito", riferendosi ai rumor dei litigi con Stefano e i dissapori con Antonino Spinalbese. Si era detto che alla Rodriguez non aveva fatto piacere sapere che il padre di sua figlia potrebbe essere tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Belen ora è guarita, l'ultimo tampone è risultato negativo e può iniziare le registrazioni del suo prossimo impegno televisivo, la modella sarà ancora al fianco di Maria De Filippi nella nuova edizione di Tu si que vales.