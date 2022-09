Belen Rodriguez, lite in aeroporto con i fotografi: interviene la polizia

Belen Rodriguez ha chiamato la polizia in aeroporto: non voleva che i fotografi la riprendessero.

Belen Rodriguez ha litigato con i fotografi all'aeroporto di Linate e ha chiamato la polizia. La showgirl stava per partire e, secondo quanto si legge su PipolGossip, si è alterata quando alcuni paparazzi hanno provato a scattare delle foto.

Il rapporto tra Belen Rodriguez e i fotografi non è mai stato idilliaco, come dimostrano i numerosi screzi avuti in passato e che continua ad avere oggi, come conferma l'episodio di Linate. La showgirl è arrivata all'aeroporto milanese pronta a partire con la figlia Luna Marì, come avevano annunciato le numerose storie pubblicate su Instagram.

Belen Rodriguez, secondo PipolGossip, prima di imbarcarsi avrebbe "scatenato il panico": prima le assistenti di volo a cui si è rivolta, poi la stessa showgirl argentina ha iniziato ad alzare i toni contro dei fotografi attirando così l'attenzione dei molti passeggeri presenti, dicendo: 'Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi'", si legge sulla pagina Instagram.

I fotografi le hanno replicato che in aeroporto è consentito fare fotografie a personaggi pubblici, ma Belen, forte delle sue convinzioni, si è rivolta alla polizia: "A quel punto Belén, visibilmente innervosita, si è rivolta alla polizia che era a pochi metri dalla scena pronunciando queste parole: "' vero che non si possono fare le foto in aeroporto'?". I poliziotti le hanno confermato che in aeroporto non vige nessun divieto particolare, dando il via libera ai fotografi, mentre Belen "Riprendeva il suo cammino senza replicare anche se stizzita".