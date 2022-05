Belen Rodriguez confessa di masturbarsi: "Pratico autoerotismo e guardo film porno"

Belen Rodriguez ha rivelato di masturbarsi di tanto in tanto durante l'ultima puntata de Le Iene in cui hanno avuto luogo delle interviste doppie a coppie vip relative alla loro vita sotto le lenzuola: si sono sottoposti al test Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

"Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo", ha spiegato Belen, al che Teo Mammucari ha scherzato: "Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna...".

"No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?", ha continuato la celebre showgirl. "Io ogni tanto faccio dell'autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c'è niente di male, finalmente si può dire in televisione."

Mammucari ha quindi ironizzato: "Non ci credono a casa, fagli vedere", ma Belen Rodriguez non si è fatta intimidire e ha concluso facendo un ulteriore rivelazione: "Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti... come voi maschietti. Viva l'autoerotismo!"