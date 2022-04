Belen Rodriguez conferma la storia con Stefano De Martino: "ma fra poco ci rilasceremo”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, la notizia anticipata dai rumors, è stata confermata dalla showgirl argentina durante l'ultima puntata de Le Iene. Belen, subito dopo, ha ironizzato sulla durata di questo ennesimo ritorno di fiamma.

Dopo la rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, secondogenita della showgirl argentina, sui giornali specializzati sono apparse le prime foto che testimoniavano il riavvicinamento della modella argentina e l'ex marito Stefano De Martino. Il conduttore di Stasera tutto è possibile nel corso di un'intervista a Gente aveva provato a smorzare le voci "Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più".

Ora, a distanza di settimane, Belen ha chiarito che il ritorno di fiamma con l'ex marito è reale, nel corso della puntata di ieri, 6 aprile, de Le Iene, la co-conduttrice del programma, nello spazio dedicato alle domande del pubblico, ha letto un post di un fan: "Belen io un po' ti capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?", come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity.

La showgirl non si è persa d'animo e ha risposto "Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta", ironizzando su un possibile tradimento dell'ex marito, una delle ipotesi avanzate dagli specialisti del gossip dopo la prima, ma anche la seconda, rottura della coppia. La storia sentimentale tra i due è stata abbastanza travagliata, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono sposati il 20 settembre 2013, pochi mesi dopo la nascita del figlio Santiago, nato il 9 aprile. I due, conosciutisi dietro le quinte di Amici di Maria de Filippi, si sono separati nel 2015, poi sono tornati di nuovo insieme nel 2019 e si sono separati (di nuovo) l'anno successivo.