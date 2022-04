Being Mortal: la produzione del film di Aziz Ansari sospesa a causa di comportamenti scorretti sul set

Fox Searchlight ha deciso di mettere in pausa la produzione di Being Mortal, il primo film di Aziz Ansari, a causa di alcune lamentele giunte dal set del progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, le lamentele riguarderebbero il comportamento di Bill Murray.

Lo studio ha deciso di inviare una lettera al cast e alla crew di Being Mortal, in cui ha scritto: "Cari cast e troupe di Being Mortal, sappiamo che siete tutti preoccupati per i recenti ritardi nella produzione e vogliamo darvi un aggiornamento. Alla fine della scorsa settimana, siamo stati messi al corrente di un reclamo, e abbiamo immediatamente indagato. Dopo aver esaminato le circostanze, è stato deciso che la produzione non può continuare in questo momento. Siamo veramente grati a tutti voi per quello che avete portato in questo progetto. La nostra speranza è di riprendere la produzione e stiamo lavorando con Aziz e Youree per capire i tempi. La produzione si metterà in contatto con voi per condividere i dettagli sulle riprese, e vi faremo sapere non appena avremo più informazioni da condividere".

Il cast di Being Mortal comprende i nomi di Aziz Ansari, Seth Rogen e Bill Murray. A quanto pare, quindi, lo studio ha deciso di sospendere le riprese del film a causa di un'indagine interna sul comportamento inappropriato di un membro del cast o della crew. Ciò che è certo, però, è che Aziz Ansari e Seth Rogen non sembrerebbero essere coinvolti. La figura di Bill Murray, invece, è in penombra, secondo quanto riportato da Deadline.

Le riprese di Being Mortal hanno avuto inizio lo scorso marzo. Il film sarebbe dovuto essere distribuito nel corso del 2023.