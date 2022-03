Seth Rogen reciterà accanto a Bill Murray nel film Being Mortal

Seth Rogen collaborerà nuovamente con Aziz Ansari in occasione delle riprese del film Being Mortal, con star Bill Murray.

Seth Rogen reciterà accanto a Bill Murray nel primo film diretto da Aziz Ansari, progetto intitolato Being Mortal.

Il comico è inoltre co-sceneggiatore del film e produttore in collaborazione con Yourre Henley.

Il film Being Mortal si basa sul saggio scritto da Atul Gawande intitolato Being Mortal: Medicine and What Matters in the End. Aziz Ansari inizierà le riprese del suo film ad aprile e Searchlight Pictures spera di distribuire il lungometraggio nelle sale nel 2023.

Tra le pagine si racconta la storia del chirurgo e si affrontano tematiche come morte, qualità della vita per gli infermi e per gli anziani, e come rendere gli ultimi mesi di vita di una persona significativa e all'insegna della dignità.

Bill Murray potrebbe forse avere il ruolo di un paziente del medico o di una persona che sta per affrontare un lutto nella propria vita.

Seth Rogen collaborerà per la prima volta con Bill Murray, mentre con Ansari ha già lavorato in passato in più di un progetto.

L'attore ha recitato recentemente nella serie Pam & Tommy in cui ha avuto la parte dell'uomo che aveva rubato, senza saperlo, il sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee. Tra i suoi prossimi progetti ci sarà anche il lungometraggio autobiografico diretto da Steven Spielberg The Fablemans, in cui interpreterà un personaggio ispirato allo zio del maestro del cinema.