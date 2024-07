Keanu Reeves e l'incidente sul set di Good Fortune:"La mia rotula si è spezzata come una patatina"

Nella sua ultima apparizione televisiva al The Late Show, Keanu Reeves ha raccontato che la sua rotula si è frantumata come una patatina quando si è infortunato sul set di Good Fortune, opera prima scritta e diretta da Aziz Ansari.

Reeeves recita nel film con lo stesso Ansari e Seth Rogen, ed è stato immortalato sul set mentre utilizzava delle stampelle. Nel corso dell'intervista, la star di John Wick ha raccontato in che modo si procurato quel brutto infortunio.

Incidente sul set

"Stavo girando una scena con Aziz Ansari e Seth Rogen e ci trovavamo in un bagno di acqua fredda. Mi stavo divertendo, ero lì in piedi, abbiamo finito la scena, e sai quando hai freddo e ti muovi a scatti? Quando hai un costume da bagno e un asciugamano, li metti sulla testa e fai i movimenti per riscaldarti?" ha esordito Reeves.

Keanu Reeves in Matrix Resurrections

L'attore ha spiegato cosa è andato storto:"Sto facendo i movimenti per riscaldarmi in quella stanza che aveva dei tappeti protettivi per il pavimento, e c'era una specie di piccola piega. Il mio piede è rimasto incastrato nella piccola piega mentre saltellavo e sono caduto ma il mio ginocchio non ha seguito il movimento. Al rallentatore sono caduto. Le mie braccia si sono allungate ma il mio ginocchio ha ceduto perché ha dei problemi e l'ho sbattuto. E la mia rotula si è frantumata come una patatina".

Inizialmente l'attore non pensava di essersi fatto male ma poi il ginocchio ha iniziato a gonfiarsi e ha capito che c'era qualcosa che non andava:"La commedia è dura, amico" ha scherzato Keanu Reeves, noto per la sua abilità nel genere action.

Ospite al CinemaCon, Aziz Ansari ha elogiato Keanu Reeves per aver proseguito nelle riprese del film nonostante l'infortunio:"Ha girato comunque tutto tranne alcune scene in cui doveva ballare la salsa. Voleva farle lui ma gli abbiamo detto di calmarsi e che avremmo fatto il ballo della salsa quando sarebbe guarito".