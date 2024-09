Beetlejuice, Beetlejuice: ecco la spiegazione dell'incubo di Lydia nel finale

Gli sceneggiatori di Beetlejuice Beetlejuice, Alfred Gough e Miles Millar spiegano l'incubo di Lydia alla fine del film, rivelando il motivo per cui è accaduto in quel modo. La fine di Beetlejuice Beetlejuice vede il fantasma di Michael Keaton sconfitto, mentre Lydia (Winona Ryder) e Astrid (Jenna Ortega) sembrano allontanarsi.

Astrid viene anche mostrata mentre si sposa con un ragazzo e partorisce in ospedale, per poi veder spuntare un piccolo Beetlejuice. Lydia si risveglia, rendendosi conto che si trattava di un incubo, ma ha una breve visione di Beetlejuice prima di svegliarsi di nuovo.

Beetlejuice, Beetlejuice: ecco spiegato il significato dell'incubo di Lydia nel finale

Beetlejuice Beetlejuice: Wyonona Ryder e Michael Keaton in una scena del film

Parlando con The Hollywood Reporter, Gough e Millar hanno spiegato il motivo per cui l'incubo di Lydia si verifica in Beetlejuice Beetlejuice. I due hanno rivelato che è stato fatto di proposito per evitare che la storia si concludesse in modo ordinato.

Millar, in particolare, ha rivelato che si tratta dell'ultima scena scritta prima dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood del 2023, realizzata per essere il finale più selvaggio possibile per il film. Ecco cosa hanno detto Gough e Millar:

Beetlejuice Beetlejuice, la recensione: il ritorno del cult di Tim Burton è un sentito omaggio

Alfred Gough: "Non volevamo che il film sembrasse chiuso in un fiocco; quindi, con Tim abbiamo avuto l'idea che Lydia rinunciasse al suo show e che lei e Astrid partissero per un viaggio che avrebbe fatto con suo padre. È stata un'idea di Tim fare questa sequenza e far sembrare che lei si sposi e che tutto vada alla grande. Poi ha questo bambino, Beetlejuice e si capisce che è un sogno. È stato il colpo di scena alla fine del film, per farvi capire che in questo mondo nulla viene mai avvolto in un fiocco."

Miles Millar: "È stata l'ultima scena che abbiamo scritto prima dello sciopero. Inizialmente abbiamo girato quella scena in ospedale ore prima che venisse indetto. È stata l'ultima cosa che abbiamo scritto per il film. Ci sembrava assurdo e ispirato che sembrasse una sensazione piacevole, calda e coccolosa e poi il bambino Beetlejuice torna ed è perfetto."

Cosa significa l'incubo di Lydia per Beetlejuice Il finale di Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice: una terrorizzata Jenna Ortega in primo piano

Se la sequenza più memorabile potrebbe essere quella in cui il cast di Beetlejuice Beetlejuice è stato costretto a ballare "MacArthur Park" durante il matrimonio tra il demone e Lydia, anche l'incubo di quest'ultima è stato una parte importante della storia.

Il film ha mantenuto la miscela di goffaggine e orrore per cui Tim Burton è ben noto, mostrando anche come il personaggio principale continuerà a essere perseguitato dal bio-esorcista. Il finale sembra giocare sulla natura selvaggia dell'universo del film, con sorprese sempre dietro l'angolo.

La scena finale ha anche gettato le basi per un possibile Beetlejuice 3, poiché sembra che il potente fantasma non abbia ancora finito di perseguitare Lydia. Sebbene non sia chiaro se il suo incubo sia dovuto all'ansia per gli eventi del film o al demone stesso. Questo apre la porta a ulteriori sviluppi futuri. Tuttavia, dato il finale piuttosto definitivo del film, resta da vedere se ci sarà un seguito diretto, con il finale che probabilmente sarà solo un altro momento memorabile.