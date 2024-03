Beetlejuice Beetlejuice, Tim Burton: 'La performance di Michael Keaton? Come una possessione demoniaca'

Per Tim Burton, è stato come se Michael Keaton non avesse mai smesso di interpretare il bioesorcista protagonista di Beetlejuice. Il regista ha confessato a Entertainment Weekly di essere rimasto sorpreso dalla naturalezza con cui Keaton è rientrato nei panni del terribile spiritello a oltre trent'anni di distanza dal primo film. Paragonando la vista di Keaton in costume a "una strana esperienza extracorporea", Tim Burton ha detto: "È semplicemente tornato a farlo, è stato un po' spaventoso. Per me è stato meraviglioso ritrovare il cast in azione, ma rivedere Michael nel ruolo... sembrava posseduto da un demome."

Beetlejuice Beetlejuice, diretto ancora una volta da Tim Burton, è il primo film dei regista dai tempi di Dumbo, del 2019,; Burton ha firmato la sceneggiatura coi suoi collaboratori di Mercoledì, Alfred Gough e Miles Millar. L'idea di realizzare un sequel del cult soprannaturale nasce decenni fa, con Burton che aveva partorito possibili titoli come Beetlejuice and the Haunted Mansion o Beetlejuice Goes West.

Dopo una serie animata e un adattamento a Broadway, finalmente il progetto è decollato con il ritorno di Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara, e l'arrivo di nuovi membri del cast quali Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci e Burn Gorman. La star di Mercoledì Jenna Ortega interpreterà la figlia del personaggio di Winona Ryder, Lydia Deetz, oggi adulta e alle prese con un'adolescente ribelle da crescere.

Beetlejuice Beetlejuice arriverà nei cinema a fine estate.