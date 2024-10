Beetlejuice Beetlejuice: aperti i preorder su Amazon edizioni 4K Ultra HD + BR e Steelbook 4K Ultra HD+ BR

Il film Beetlejuice di Tim Burton è tornato nuovamente sulla bocca di tutti per via delle attenzioni che il suo seguito, arrivato al cinema nel 2024, ha riscosso in generale. Il personaggio di Beetlejuice, uno spirito caotico e irriverente, interpretato da Michael Keaton, è ancora oggi qualcosa di iconico per la sua personalità fuori dagli schemi e per la sua capacità di mescolare il macabro al comico. Se con il primo film, uscito nel 1988, abbiamo assistito a un tentativo di ridefinire il genere horror-comedy, lanciando uno stile visivo che ha influenzato non solo il cinema, ma anche la moda, l'arte e la televisione, con il secondo si cercano e trovano conferme in questo senso.

Il ritorno di Beetlejuice - Spiritello porcello ha riaffermato l'interesse del pubblico per il mondo surreale di Burton, riuscendo a riportare in auge lo spirito eccentrico del personaggio. Questa saga ha consolidato Tim Burton come artista e ha dato spazio a storie che celebrano l'insolito e il diverso, rafforzando la sua influenza nella cultura pop per generazioni di fan.

Per via di tutte queste ragioni, oggi vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder delle edizioni 4K Ultra HD + Blu-Ray e Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di Beetlejuice Beetlejuice. La data di pubblicazione indicata è il 21 novembre 2024.

