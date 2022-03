Bee Gees: John Carney regista del film biografico sul gruppo

Sarà John Carney, già regista di Sing Street e Once, a occuparsi del film biografico sui Bee Gees che verrà prodotto da Paramount Pictures.

Il progetto sarà podotto da GK Films, Amblin e SISTER.

Il film sui Bee Gees sarà scritto da John Logan e Barry Gibb, che aveva contribuito alla realizzazione del documentario How Can You Mend a Broken Heart, sarà coinvolto anche nella realizzazione del nuovo progetto in veste di produttore esecutivo.

I Bee Gees hanno venduto in tutto il mondo oltre 220 milioni di album, diventando uno dei gruppi musicali di maggior successo di sempre. Barry, Robin e Maurice Gibb hanno conquistato la fama internazionale grazie a brani come quelli composti per il film cult La febbre del sabato sera, ottenendo ben cinque Grammy tra cui Album dell'anno.

Gli artisti hanno però dovuto affrontare anche molte critiche, soprattutto negli anni '70, e quando Maurice Gibb è morto improvvisamente nel 2003 all'età di 53 anni gli altri fratelli hanno deciso di ritirarsi dal mondo della musica dopo 45 anni di carriera. Nel 2009 si erano brevemente riuniti, ma la morte di Robin all'età di 62 anni ha posto definitivamente fine alla loro storia nel mondo della musica.

GK Films ha già realizzato Bohemian Rhapsody, mentre Paramount ha portato al successo Rocket Man su Elton John.

John Carney sostituirà alla regia Kenneth Branagh che ha rinunciato all'incarico a causa dei suoi numerosi impegni.

John Logan ha conquistato in carriera tre nomination agli Oscar e recentemente ha vinto un Tony Award con il suo spettacolo Red.