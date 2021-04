Martin Scorsese produttore del musical Fascinating Rhythm, sulla vita di George Gershwin

Martin Scorsese sarà uno dei produttori di Fascinating Rhythm, un musical ispirato alla vita e alla carriera di George Gershwin.

John Carney, showrunner di Modern Love e regista di Begin Again, sarà invece impegnato dietro la macchina da presa.

Nel team della produzione, oltre a Martin Scorsese, ci sarà anche Irwin Walker, con cui il maestro del cinema ha lavorato in numerose occasioni in passato. John Carney, oltre a essere coinvolto come regista, sarà inoltre sceneggiatore di Fascinating Rhythm.

Secondo quanto anticipa il sito Deadline, al centro della trama ci sarà un viaggio musicale compiuto da una ragazza attraverso la New York del passato e del presente, percorso ispirato alla vita e alla musica del compositore americano George Gershwin.

Gli eredi dell'artista collaboreranno alla realizzazione del lungometraggio, permettendo di utilizzare opere famose come Rapsodia in blu, Un americano a Parigi, Swanee, I Got Rhythm, e l'opera Porgy and Bess, senza dimenticare Summertime.

Gershwin ha composto anche molte colonne sonore prima di morire nel 1937, a causa di un tumore al cervello, all'età di 38 anni. John Carney ha molta esperienza nel campo dei film musicali avendo già realizzato Once, Sing Street e Begin Again.

Martin Scorsese da molti anni voleva realizzare un lungometraggio su Gershwin, iniziando anche lo sviluppo della sceneggiatura di un progetto biografico con Paul Schrader, film mai entrato in produzione. Dopo il coinvolgimento di John Guare, nel 1993, si era parlato di Richard Dreyfus e Robert De Niro come protagonisti, ma il progetto non ha mai ottenuto un via libera alla produzione da parte di Warner Bros.