Bedrock: Fox ordina la serie animata per adulti sulla famiglia Flinstone, nel cast anche Elizabeth Banks

Gli Antenati torneranno sugli schermi grazie alla serie spinoff ideata come sequel Bedrock, che racconterà nuove avventure della famiglia Flinstone e degli amici dei protagonisti.

Fox, annunciando la produzione del progetto, ha ora svelato i nomi delle star coinvolte nello show animato che comprendono anche Elizabeth Banks e Manny Jacinto.

Bedrock: il cast della serie

La serie animata Bedrock proseguirà il racconto dei protagonisti dello show Gli Antenati. Elizabeth Banks ha lavorato al progetto in veste di produttrice esecutiva e darà la voce a Ciottolina, la figlia di Fred e Wilma, che verrà mostrata nelle puntate ormai adulta.

Stephen Root sarà poi Fred, Amy Sedaris darà voce a Wilma, Nicole Byer doppierà Betty, Joe Lo Truglio sarà Barney, e Manny Jacinto ha il ruolo di Bam Bam.

Lo show continuerà il racconto iniziato con Gli Antenati e sarà ambientato 20 anni dopo la serie originale, con Fred che sta per andare in pensione e Ciottolina, ormai ventenne, che sta iniziando la sua carriera.

Gli abitanti di Bedrock, inoltre, si troveranno in difficoltà a causa dell'evoluzione in corso.

Lon Zimmet firma la sceneggiatura del progetto insieme a Lindsay Kerns. Lo show è prodotto da Warner Bros Animation e Fox Entertainment.