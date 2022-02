Becoming Elizabeth: le prime foto della serie

Becoming Elizabeth è la serie in arrivo su STARZPLAY in estate e online sono state condivise le prime immagini del progetto che verrà proposto sulla piattaforma in tutta Europa, America Latina e Giappone e sulle piattaforme STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Becoming Elizabeth: una foto tratta dalla serie

Il progetto Becoming Elizabeth è stato creato e scritto dalla pluripremiata drammaturga e sceneggiatrice televisiva Anya Reiss (Spur of the Moment, The Acid Test) anche produttrice esecutiva con George Ormond di The Forge (National Treasure, Great Expectations) e George Faber (Shameless, The White Queen di STARZ) con Lisa Osborne (Little Dorrit, Man in an Orange Shirt) come produttori. La serie in otto episodi è prodotta per STARZ da The Forge.

Becoming Elizabeth: Tom Cullen in una foto della serie

Becoming Elizabeth è l'affascinante e mai narrata storia dei primi anni di vita della regina più iconica d'Inghilterra. Molto prima di salire al trono, la giovane Elizabeth Tudor era un'adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte di re Enrico VIII avvia un'accesa corsa al potere e i suoi figli si ritrovano ad essere le pedine in un gioco tra le grandi famiglie d'Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese.

Il mondo di Becoming Elizabeth è viscerale, pericoloso e sanguinario; è un'epoca in cui tutti a corte vivono in una roulette russa, possono trovarsi in una posizione di grande potere per un momento e sotto l'ascia del boia in quello successivo; è un'epoca in cui giudizi vengono emessi rapidamente e nessuno è al sicuro.

Becoming Elizabeth: la protagonista in una foto della serie

Nel cast ci sono Romola Garai, Oliver Zetterström, Jessica Raine, Tom Cullen, John Heffernan, Jamie Parker, Jamie Blackley, Jacob Avery, Alexandra Gilbreath, Leo Bill, Bella Ramsey, Ekow Quartey, Alex Macqueen, e Olivier Huband.