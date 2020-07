Beautiful Ruins: Niki Caro, regista di Mulan, alla guida dell'adattamento cinematografico

Beautiful Ruins, il nuovo progetto di Amblin Partners, avrà come regista Niki Caro, come confermato dalla produzione.

Lo studio è reduce del successo ottenuto con 1917 che ha conquistato tre premi Oscar e ha incassato 375 milioni di dollari ai box office.

La storia di Beautiful Ruins, film tratto dal bestseller scritto da Jess Walter, è ambientata in una piccola cittadina sulla costa italiana, nel 1962, mostrando cosa accade quando un giovane gestisce un hotel senza ospiti, fino a quando una 'stella' americana, reduce dal set di Cleopatra, entra in scena e conquista il suo cuore. Cinque decenni dopo a Hollywood, un assistente di un ex produttore di passato, rimane conquistato dalla magia della storia ambientata in Italia e decide di trovare per il racconto un lieto fine.

Amblin collaborerà nuovamente con Neal Street Productions dopo il successo di 1917 e tra i produttori ci saranno quindi Pippa Haris, Sam Mendes e Julie Pastor. Alla regia ci sarà Niki Caro, recentemente impegnata nella realizzazione di Mulan la cui uscita negli Stati Uniti è stata posticipata al 21 agosto.

La sceneggiatura sarà scritta da Mark Hammer e Chiara Atik, al lavoro su una bozza firmata da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.