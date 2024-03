Beautiful anticipazioni 6 marzo: Tensioni tra Hope e Liam, Thomas alimenta false speranze

Beautiful torna domani, mercoledì 6 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 5 marzo.

Beautiful: riassunto del 5 marzo

È la vigilia dell'anteprima della nuova collezione di Hope e lei, tesissima, lavora senza sosta per ultimare i modelli. Steffy riceve in ufficio la visita di Finn e quando arriva Thomas, si rende conto che lui sta ricominciando a essere ossessionato da Hope.

Anticipazioni del 6 marzo: Thomas sogna un futuro con Hope

Thomas, sempre più ossessionato da Hope, inizia a nutrire false aspettative su un futuro insieme a la donna, suscitando tensioni e incertezze nella coppia.

A Beautiful Liam mette in guardia Steffy

Nel prossimo episodio: La gelosia e la preoccupazione di Liam

Liam, preoccupato per l'evoluzione dei rapporti tra Hope e Thomas, decide di confrontarsi con sua moglie. Ha timore che la presenza di Thomas stia influenzando negativamente il loro legame.

Con amarezza, Liam ricorda a Hope gli ostacoli che hanno dovuto superare a causa di Thomas: le lacrime versate e i momenti di sofferenza. Tuttavia, sembra che Hope stia lentamente cadendo sotto l'influenza manipolatrice di Thomas, scuotendo le basi del loro rapporto.