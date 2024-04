Beautiful anticipazioni 15 aprile, Sheila deve scappare: i Forrester sanno la verità sulla sua finta morte

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 15 aprile alle 13:45, la trama ci rivela che il gioco di Sheila è stato scoperto e lei deve fuggire. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 14 aprile Sheila si nasconde a casa di Deacon, il quale, preoccupato di essere coinvolto, le consiglia di costituirsi, perché lei non ha più via d'uscita. Hope comunica a Thomas tutta la sua rabbia e la sua delusione per le cose orribili che ha fatto contro Brooke.

A nulla servono i tentativi di Thomas per giustificarsi delle sue malefatte contro Brooke, e in cui ha coinvolto persino Douglas. Brooke non nasconde a Carter che lei sarebbe felice se lui e Katie si mettessero insieme. Bill fa un ulteriore tentativo per convincere Katie a tornare con lui.

Anticipazioni del 15 aprile: Deacon caccia Sheila ma tra i due scoppia la passione

Nonostante tutte le raccomandazioni di Deacon, Sheila decide di uscire di nuovo. La donna usa uno dei suoi travestimenti per avvicinarsi, senza essere riconosciuta, a Finn, suo figlio biologico.

Steffy pra sa che Sheila è viva

Nel frattempo, dopo aver analizzato le tracce biologiche che gli ha consegnato Sanchez a caso archiviato, Finn si è convinto che sua madre sia ancora viva e lo rivela a Steffy che rimane scioccata.

Deacon e Sheila, un bacio d'addio?

Una volta tornata a casa di Deacon, la Carter lo trova fuori di sé dopo la sua visita a Finn. Lui la convince che non può più rimanere lì, ora che tutti sanno che ha finto la sua morte ed è viva. Sheila accetta di andarsene e i due, ormai profondamente legati, si salutano con un bacio appassionato.