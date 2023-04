Beau ha paura: il nuovo trailer italiano del film con Joaquin Phoenix

I Wonder Pictures hanno appena pubblicato il nuovo trailer italiano e le prime immagini di Beau ha paura, l'attesissimo film con Joaquin Phoenix diretto dal visionario regista Ari Aster e prodotto da A24: la pellicola ricca di follia e humor nero arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 27 aprile 2023.

Dopo Hereditary, presentato al Sundance nel 2018 e Midsommar - Il villaggio dei dannati, inserito fra i 10 migliori film indipendenti del 2019, il pluripremiato autore di culto Ari Aster torna a stupire il pubblico con un'opera che intreccia mistero e humor nero in un viaggio visionario e immersivo, già definito "sfrenato", "sorprendente", "divertente e scatenato", "un'odissea folle, carica di immaginazione e humor nero", "stupendo".

Il premio Oscar Joaquin Phoenix (Lei, Joker) è protagonista di una strabiliante odissea in un film audace e adrenalinico. Il pavido Beau, introverso e facile preda di ansie e ossessioni, si appresta a mettersi in viaggio per far visita a sua madre ma, alla vigilia della partenza, intorno a lui esplode il caos. Per arrivare a destinazione in un mondo completamente impazzito, Beau dovrà percorrere strade che non si trovano su nessuna mappa e sarà costretto ad affrontare tutte le paure e le bugie di una vita.

Scritto, diretto e prodotto da Aster, Beau ha paura presenta Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per "Only Murders in the Building" Tv, "The Producers - Una gaia commedia neonazista"), la candidata all'Oscar e al Golden Globe Amy Ryan ("Il ponte delle spie", "Birdman","Gone Baby Gone"), con l'attrice nominata al Golden Globe Parker Posey e la vincitrice di Grammy Patti LuPone.