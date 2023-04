Beau ha paura, Joaquin Phoenix: "Non prendete funghi allucinogeni prima di vedere questo c**zo di film"

Ari Aster è noto per aver letteralmente "stressato gli spettatori" per quasi un decennio con i suoi bizzarri film horror: da Hereditary a Midsommar, fino all'attesissimo Beau ha paura. A questo proposito, Joaquin Phoenix ha un suggerimento per i fan: secondo l'attore è sconsigliabile assumere funghi allucinogeni prima della visione del film, specialmente se consideriamo che le pellicole di Ari, già di per sé, possono avere effetti simili a quelli causati da droghe a base di psilocina.

Durante una recente intervista pubblicata da Fandango, l'attore 48enne ha parlato di quanto il film causi ansia negli spettatori e ha insistito sul fatto che i fan devono vivere il progetto in versione IMAX. Phoenix ha ha anche scherzato sull'assumere funghi prima di guardare il film, accennando subdolamente al fatto che la sola visione della pellicola sarà più che sufficiente a lasciare gli spettatori esausti.

Ben ha paura: Joaquin Phoenix in una sequenza

"Volevo soltanto fare una comunicazione di servizio e dire a tutti di non prendere funghi allucinogeni prima di andare a vedere questo ca**o di film. Se lo fate però dovete filmare la vostra esperienza. Ma non fatelo!", ha scherzato il vincitore dell'Oscar.

Scritto, diretto e prodotto da Aster, Beau ha paura presenta Phoenix nel ruolo principale, affiancato da un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per "Only Murders in the Building" Tv, "The Producers - Una gaia commedia neonazista"), la candidata all'Oscar e al Golden Globe Amy Ryan ("Il ponte delle spie", "Birdman","Gone Baby Gone"), con l'attrice nominata al Golden Globe Parker Posey e la vincitrice di Grammy Patti LuPone.