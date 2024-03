Grande Fratello, Beatrice Luzzi spiega: 'Ecco perchè non ho vinto' e su Perla e Mirko...

Beatrice Luzzi, nonostante si sia classificata al secondo posto al Grande Fratello, è stata la protagonista assoluta dell'edizione terminata lo scorso 25 marzo. L'ex attrice di Vivere, ha raccontato a Chi le sue prime impressioni dopo aver lasciato la Casa spiegando anche i motivi della sua mancata vittoria.

Beatrice Luzzi commenta il suo secondo posto al Grande Fratello

Perla Vatiero è stata la vincitrice del Grande Fratello, l'ex concorrente di Temptation Island, ha battuto in finale Beatrice Luzzi da tanti considerata la favorita del reality show. Subito dopo la fine del programma l'attrice di Vivere aveva detto: "Ha vinto l'amore. Speriamo che duri oltre la finale. Per quanto mi riguarda, vi voglio bene, siete stati grandiosi. Ci vediamo prestissimo".

Al settimanale di Alfonso Signorini, Beatrice ha spiegato: "Alla storia tra Perla e Mirko non credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All'inizio non ero 'team Perla' perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto".

Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo la vittoria: "Ora vogliamo privacy"

Sulla mancata vittoria, Beatrice si è dispiaciuta per i figli: "Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi" E sulla sua partecipazione al programma ha spiegato: "Ho partecipato perchè volevo rimettermi in gioco dopo 15 anni di devozione assoluta come madre, per riprendere in mano sia la mia professione sia la mia natura artistica. E poi, per dare un futuro più roseo ai miei figli".

Il flirt con Giuseppe Garibaldi

All'interno del Grande Fratello, Beatrice ha avuto un flirt con Giuseppe Garibaldi, una storia che è finita anche per la posizione del bidello calabro, che ha preferito schierarsi con il gruppo senza mai difendere Beatrice.

Beatrice Luzzi ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello

"Dopo aver fatto la mamma per tanti anni mi sono lasciata andare forse imprudentemente a un'emozione che prescindeva dalle strutture, dai valori, dalla testa, dalla cultura - ha raccontato - Quando i giovani dicono che bisogna fidanzarsi con qualcuno per starci tutta la vita non li capisco, sono attratta dalle persone diverse da me perché trovo qualcosa di incomprensibile in loro e questo mi incuriosisce, mi tiene viva. Poi nella Casa è difficile staccarsi, nella vita reale avrei preso un'altra strada dopo aver capito che le cose non potevano andare.

I suoi rapporti con i coinquilini

Beatrice all'interno della Casa più spiata d'Italia ha legato con poche persone, il resto dei concorrenti ha sempre remato contro di lei, in maniera che spesso ha oltrepassato i limiti della decenza televisiva. "Con molte persone sono neutrale, ma mi annoio enormemente. Mi diverte lo scambio, il confronto costruttivo. Anche nella Casa ho avuto relazioni neutrali, ma si sono notate meno e le ho notate meno anche io perché non arricchiscono, non lasciano il segno, non ti cambiano", ha voluto precisare.

E ancora: "Vado d'accordo con persone di tutti i tipi, ma poche persone mi interessano veramente e, quando mi interessano, divento affettuosa. Non penso di essere facile perché non voglio stare per forza simpatica. Se una persona non mi interessa tanto non ho bisogno di piacerle. A volte è meglio dispiacere, è più divertente".

Il saluto ai fan

Dopo il reality Beatrice Luzzi è andata a Roma da Silvia Toffanin, per registrare l'intervista che vedremo nel fine settimana. Sul treno ha postato un breve video sul suo profilo Instagram: "Ragazzi sono in treno, sto andando a registrare Verissimo - ha detto ai suoi follower - Non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria, però, siete voi. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto, per supportarmi e sopportarmi. Ricambierò al più presto".