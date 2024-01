Beatrice Luzzi insiste: non accetterà il prolungamento del programma 'Ecco quando andrò via'

Sembra proprio che il Grande Fratello dovrà rinunciare a Beatrice Luzzi, per la seconda volta l'attrice ha ribadito che non intende accettare un eventuale prolungamento del programma. I concorrenti entrati a settembre non sanno che, dopo lo spostamento di Temptation Island Winter, l'allungamento non è più un'opzione ma una certezza.

Beatrice Luzzi parla della sua uscita anticipata dalla Casa a febbraio

Due mesi fa, a novembre, Beatrice Luzzi aveva mandato nel panico i suoi fan, e probabilmente gli autori del programma, dicendo che non sarebbe rimasta nella Casa se il programma fosse finito dopo febbraio.

La conversazione di Beatrice con Fiordaliso sul possibile prolungamento del Grande Fratello

"Mi hanno detto che finirà a fine gennaio. Al massimo, potrebbero posticipare di una o due settimane. Poi non ne vedo il motivo. Sì, se andiamo molto bene, ci guadagnerebbe, ma io non posso rimanere", aveva detto Beatrice a Fiordaliso, riferendosi all'eventuale prolungamento.

Nelle ultime ore l'attrice ne ha parlato anche con Greta Rossetti. L'ex tentatrice, entrata nella Casa solo da poche settimane, sa che il programma terminerà tra la fine di marzo e gli inizi di aprile ma, per motivi contrattuali, non ne ha potuto parlare.

"Spero che ci dicano quanto durerà il programma in modo che poi possiamo valutare cosa fare. Comunque se hai visto c'era una clausola", ha detto Bea all'ex tentatrice.

La preoccupazione di Beatrice per i figli durante la permanenza nella Casa

Beatrice, che spesso si serve delle telecamere per dialogare con i figli Valentino ed Elia, ieri, rivolgendosi al minore, ha detto: "No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio".

Più volte Beatrice ha condiviso la sua preoccupazione di lasciare i figli per un periodo così lungo. Subito dopo una puntata del Grande Fratello, dopo aver visto i due ragazzi fuori la porta rossa della Casa, aveva confidato di aver notato che il più piccolo era sul punto di cedere ed aveva bisogno del suo sostegno.

"La cosa che mi turba è che Elia non ce la fa e me ne sono accorta. Io sapevo che era arrivato, sì, è arrivato, nel senso che non ce la fa più", aveva detto a Marco Maddaloni.

Le clip del reality show: Beatrice si sfoga con Fiordaliso