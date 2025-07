Beatles, Ringo Starr ha chiesto a Sam Mendes di cambiare lo script: "Non eravamo così"

Ringo Starr ha rivelato di aver mandato alcuni appunti a Sam Mendes, il regista destinato a dirigere quattro biopic distinti su ciascun membro dei Beatles.

Poiché ogni film seguirà uno dei membri della band, Starr ha raccontato al New York Times di aver trascorso due giorni con il regista britannico, offrendogli una cospicua serie di appunti sulla sua vita, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la famiglia e la prima moglie, Maureen Starkey Tigrett.

"Aveva uno sceneggiatore, molto bravo, di grande reputazione, e l'ha scritto alla grande, ma non aveva nulla a che fare con Maureen e me", ha dichiarato Starr. "Non era così che eravamo. Gli dicevo: 'No, queste cose non le faremmo mai'".

La vita privata di Ringo Starr sotto la lente

Starr, che nel film sarà interpretato da Barry Keoghan, ha sposato Tigrett nel 1965 e ha divorziato un decennio dopo. Insieme hanno avuto tre figli, tra cui l'ex batterista degli Who Zak Starkey, il figlio Jason e la figlia Lee.

Dopo aver esaminato la sceneggiatura riga per riga, Starr ha dichiarato di essere rimasto soddisfatto di come è stato rappresentato, ma ha avuto qualche dubbio sulla capacità di Mendes di completare tutti e quattro i film entro il 2028: "Ma farà quello che sta facendo", ha concluso Starr. "E io gli mando solo pace e amore".

A maggio, Mendes è salito sul palco del CinemaCon con i quattro attori protagonisti del suo biopic non convenzionale: oltre a Keoghan nel ruolo di Starr, vedremo Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon e Joseph Quinn nel ruolo di George Harrison.