Beata te stasera su TV8 il film con Serena Rossi e Fabio Balsamo: trama e cast della commedia

Stasera 25 dicembre su TV8 in prima serata alle ore 21:30 va in onda Beata te, commedia del 2022 diretta da Paola Randi. La sceneggiatura è di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, le musiche sono state scritte da Giordano Corapi. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Beata te: una scena del film

Beata te

Beata te è stato distribuito per la prima volta su Sky Cinema e in streaming su Now il 25 dicembre 2022.

Il film è tratto dall'opera teatrale Farsi Fuori di Luisa Merloni.

Beata te: una fotografia

Trama

Marta è una regista che lavora per il teatro. Ha quarant'anni ed è single, ma può dirsi abbastanza soddisfatta della propria situazione personale. Il giorno del suo compleanno, però, riceve una visita del tutto inattesa: è l'Arcangelo Gabriele, che vorrebbe preannunziargli la nascita di un figlio. Eppure, Marta non è affatto sicura di voler diventare una madre, e chiede di prendere tempo per dare una risposta.

Beata te: una foto

Un figlio, sebbene "in dono", è una responsabilità che non si sente di poter affrontare da sola, ma è talmente presa alla sprovvista che non sa più cosa fare. Così, l'Arcangelo deciderà di prolungare la sua permanenza sulla Terra, in attesa che Marta si decida: si trasferirà a casa sua e le starà accanto per un certo periodo, durante il quale la donna dovrà andare alla ricerca della felicità smarrita e decidere cosa volere davvero nel proprio avvenire.

Personaggi e interpreti

Serena Rossi: Marta

Fabio Balsamo: L'Arcangelo Gabriele

Elisa Di Eusanio: Emma

Valentina Correani: amica di Marta

Corrado Fortuna: Claudio

Alessandro Riceci: marito di Emma

Paola Tiziana Cruciani: madre di Marta

Gianni Ferreri: Pino

Lorenzo Renzi: primo uomo dell'appuntamento

Lorenzo Balducci: secondo uomo dell'appuntamento

Herbert Ballerina: terzo uomo dell'appuntamento

Roberta Azzarone: Cristina Cioci "Ofelia"

Paola Sambo: dottoressa

Stefano Rossi Giordani: Giuseppe

Critica e recensione

Su Movieplayer potete leggere la recensione di Beata te

Beata te è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10