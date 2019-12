Baz Luhrmann si occuperà del film tratto da Il Maestro e Margherita

Baz Luhrmann ha annunciato che realizzerà un film tratto da Il Maestro e Margherita, il romanzo russo scritto da Mikhail Bulgakov, progetto di cui si occuperà al termine del lavoro sulla storia di Elvis Presley che realizzerà per Warner Bros..

Tra le pagine si racconta la società sovietica ispirandosi anche a racconti iconici come quelli di Faust e della crocifissione di Cristo, seguendo una storia d'amore che attraversa il tempo e lo spazio. Il Maestro e Margherita è stato pubblicato, in un'edizione censurata, nel 1960 ed è diventato un fenomeno letterario mondiale, venendo tradotto in oltre 40 lingue diverse e vendendo oltre 100 milioni di copie.

Baz Luhrmann ha dichiarato: "Ritornando a circa 20 anni fa, ho avuto un'incredibile connessione con la storia de Il Maestro e Margherita e a lungo ho cercato di ottenere i diritti cinematografici di questo straordinario libro. Sono elettrizzato finalmente nell'avere l'opportunità di realizzare la mia interpretazione di questa opera rivoluzionaria".

Il regista svilupperà il progetto attraverso la Bax & Co. e potrebbe esserne il regista dopo la fine delle riprese del lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, dedicato alla vita di Elvis Presley, ruolo affidato all'attore Austin Butler.