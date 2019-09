Batwoman, Ruby Rose svela: "Io operata d'urgenza, rischiavo la paralisi"

Ruby Rose è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'emergenza dopo un grave incidente sul set in cui ha corso il rischio di rimanere paralizzata. E' stata la stessa attrice e modella a raccontarlo in un video postato su Instagram mentre è sul lettino della sala operatoria.

Ruby Rose, nota per Orange is the New Black e prossima Batwoman ha raccontato i dettagli di questa incredibile vicenda spiegando che qualche mese fa ha avuto due ernie del disco in seguito ad alcune acrobazie fatte al lavoro. Un incidente molto serio, perché le ha causato un dolore cronico che le impediva di poter muovere correttamente le braccia e che, se non curato, avrebbe potuto lederle irrimediabilmente il midollo spinale con il rischio di una paralisi.

Ruby Rose nei panni di Batwoman

Così Ruby Rose si è sottoposta ad una delicata operazione alla schiena e ha condiviso una piccola clip sul suo account Instagram in cui, in modo ironico, ha spiegato ai fan le ragioni del mostrare un filmato simile: "Per chiunque chieda sul perché ho lasciato che venisse filmato tutto... beh non avete visto quell'episodio di Grey's Anatomy in cui hanno lasciato un asciugamano in un paziente? Inoltre, volevo vedere cosa succede quando andiamo sotto (i ferri ndr.)". Poi ha ringraziato il suo medico per "Avermi permesso di continuare a lavorare e fare ciò che amo. Sono per sempre in debito con te".

Non è la prima volta che Ruby Rose finisce in ospedale: lo scorso gennaio aveva avuto un altro intervento alla schiena che l'aveva costretta a stare per un po' sulla sedia a rotelle. Ora però il peggio sembra veramente passato e può godersi la premiere di Batwoman che debuterrà su The CW il prossimo 6 ottobre.