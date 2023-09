Battlestar Galactica: dopo 10 anni Katee Sackhoff rivela il destino di Starbuck

Battlestar Galactica è ancora considerata una delle migliori serie TV di fantascienza di tutti i tempi, ma ci sono stati alcuni elementi - in particolare nell'episodio finale della serie - che si sono rivelati molto divisivi. A questo proposito, Katee Sackhoff ha scelto Instagram per parlare del destino di Starbuck a 10 anni di distanza dalla fine dello show.

Il punto più controverso della trama della serie ruotava attorno al protagonista principale, Kara Thrace, alias Starbuck (Sackhoff). Ci sono state varie teorie sulla riapparizione improvvisa di Starbuck, e nell'episodio finale della serie, dopo che l'equipaggio decide di stabilirsi sulla Terra, Starbuck e Apollo (Jamie Bamber) salutano il Comandante Adama (Edward James Olmos). Lee guarda la nave di suo padre allontanarsi e si gira verso Kara, che è scomparsa senza lasciare traccia.

La bella Katee Sackhoff nel film Battlestar Galactica

Anche se non ci è stata data una spiegazione precisa su cosa sia successo, si è supposto che Thrace sia stata riportata in vita dagli "Dei" fino a quando non è stata in grado di adempiere al suo destino guidando il suo popolo sulla Terra, e Sackhoff ha confermato tutto ciò su Instagram quando le è stato chiesto di parlare del suo personaggio.

"Gli attori non si ricordano? Certo che ce lo ricordiamo," ha risposto la star di The Mandalorian quando un fan ha suggerito che potrebbe non ricordare. "È stata la svolta più importante della mia carriera. Inoltre, dire che gli attori leggono solo gli script è una dichiarazione molto stereotipata. Lei era uno spirito portato a guidare l'umanità verso la Terra e la salvezza".