Battiti Live su Canale 5, i cantanti e la scaletta della quarta puntata del 29 luglio 2024

Dopo il successo della scorsa settimana, torna su Canale 5, alle 21:20 circa, l'appuntamento estivo più atteso dagli amanti della musica italiana: il Cornetto Battiti Live. Questo festival, che ha conquistato il cuore del pubblico, è condotto da Ilary Blasi, affiancata da Alvin e con la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. Ecco chi si esibirà questa sera 29 luglio.

Battiti Live: la scaletta del 29 luglio

Lo scenario mozzafiato del Castello Aragonese di Otranto farà da sfondo al quarto appuntamento di questa serie estiva, offrendo ai telespettatori un mix unico di musica italiana e internazionale. Il palco della cittadina pugliese vedrà la presenza di numerosi artisti. Ecco la scaletta della serata:

Gianna Nannini

Ricchi e Poveri

Fedez

Emis Killa

Achille Lauro

Ermal Meta

Arisa

Noemi

Piero Pelù

La Rappresentante Di Lista

Holden

Gabry Ponte

Capo Plaza

ComaCose

LDA

Leo Gassmann

Il Tre

Zerb

Oltre alle esibizioni sul palco principale, gli spettatori potranno godere di performance uniche on the road da alcune delle località turistiche più affascinanti della Puglia. Irama sarà à San Ferdinando, in provincia di Barletta, mentre Rocco Hunt regalerà un'esibizione speciale da Sammichele di Bari, portando la musica direttamente nei luoghi più iconici della regione.

Un elemento distintivo di questa edizione è la presenza di un eccezionale corpo di ballo, composto anche da alcuni allievi del celebre talent show Amici che accompagneranno gli artisti, arricchendo le loro esibizioni con coreografie spettacolari che promettono di incantare il pubblico. Il "Cornetto Battiti Live" non è solo un festival, ma un vero e proprio viaggio musicale attraverso la bellezza della Puglia e la straordinaria varietà del panorama musicale contemporaneo. Ogni appuntamento è un'occasione per celebrare la musica, l'arte e la cultura in uno dei contesti più suggestivi dell'estate italiana.