Batman v Superman: un curioso retroscena del costume di Robin

Batman v Superman: Batman osserva il costume di Robin

Uno dei costumisti che hanno lavorato a Batman v Superman: Dawn of Justice ha svelato su Instagram le origini curiose del costume di Robin che si vede nel film. Come be ricorda chi ha visto il lungometraggio di Zack Snyder, in una sequenza ambientata nella Batcaverna vediamo Bruce Wayne che osserva un costume di Robin, custodito in una teca in ricordo del giovane aiutante di Batman, brutalmente ucciso dal Joker (come accaduto nei fumetti a Jason Todd, anche se stando a Snyder nel film doveva trattarsi di Dick Grayson). Ebbene, per creare quel costume si sono serviti di quello di Batman, per l'esattezza la variante usata per gli stunt.

Lo ha spiegato Douglas J. Stewart in un post su Instagram, presumibilmente il primo di una serie sulla realizzazione del costume. Questa la didascalia: "Robin, partendo dal costume di Batman riciclato per l'occasione. L'abbiamo tagliuzzato, ristretto e ritoccato. C'era un costume di Robin sotto tutto quello. Poi l'abbiamo rinforzato con una forma di fiberglass per accentuare l'anatomia del personaggio. Seguiranno altri dettagli."

La versione vista in Batman v Superman: Dawn of Justice non ha i classici colori di Robin (giallo e rosso), ma questo perché, secondo una teoria dei fan, il Joker gli avrebbe dato fuoco per ucciderlo, ragion per cui il costume ha l'aria abbrustolita.

Batman & Robin: George Clooney e Chris O'Donnell in una scena del film

Robin non appare al cinema, in live-action, dal 1997, anno in cui è uscito il poco apprezzato Batman & Robin. L'abbiamo però visto, in versione animata, nello spassoso Teen Titans Go! Il film, spin-off cinematografico della serie televisiva che mette alla berlina molte convenzioni del genere supereroistico in generale e dell'universo DC in particolare. Chris McKay, regista di Lego Batman - Il film, è al lavoro su un film incentrato su Nightwing, la seconda identità mascherata di Dick Grayson, ma al momento non ci sono aggiornamenti concreti su quando potremmo vederlo in sala. Sul piccolo schermo, invece, Robin è tra i protagonisti della serie Titans, disponibile in Italia su Netflix.