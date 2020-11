Batman: una nuova statua dedicata al Cavaliere Oscuro inaugurata a Burbank (VIDEO)

In California, a Burbank, è stata installata una nuova statua dedicata al personaggio Batman, realizzata in collaborazione con la città e la DC Entertainment.

Il celebre personaggio di Batman è stato celebrato a Burbank, in California, città sede della Warner Bros. e della DC con una grandiosa statua dedicata al personaggio, un lavoro frutto della collaborazione tra lo studio e l'ente turistico locale.

Come vediamo nel video pubblicato da TheBurbankChannel, sono intervenuti per l'occasione il sindaco della cittadina Sharon Springer e il presidente di Visit Burbank Danny Kahn, che si è detto molto soddisfatto del progetto dedicato a Batman: "Siamo lieti di vedere questo progetto realizzarsi oggi. La nostra idea era quella di ottenere visibilità sui social media grazie a una serie di selfie in giro per la città, fatti utilizzando figure iconiche create proprio qui nella capitale mondiale dei media. Ringraziamo i nostri talentuosi partner nel progetto Batman, DC Comics e l'universo DC, casa di uno dei più famosi supereroi e designer di questa fenomenale statua di bronzo."

La statua di Batman, che pesa oltre 270kg ed è alta oltre 2 metri, è ispirata al character design di Jim Lee dell'acclamata saga Batman: Hush, reinventato in forma 3D dallo scultore digitale Alejandro Pereira Ezcurra e realizzato in bronzo dagli artigiani dell'American Fine Arts Foundry and Fabrication di Burbank. Anche Jim Lee ha commentato questo evento, fiero di aver partecipato al progetto: "È stato un onore contribuire all'eredità di uno dei più grandi supereroi del mondo. Ho lavorato nel mondo dei fumetti ormai per tre decenni, ci sono stati pochissimi personaggi nella mia carriera che hanno resistito così tanto come Batman. I fan di Batman restano tali per la vita. È un personaggio amato in tutto il mondo"

Batman è davvero l'eroe di tutti e la scelta di dedicare proprio a lui questa nuova grandiosa statua è stata sicuramente apprezzata da molti fan della DC Comics. Ricordiamo che il Cavaliere Oscura tornerà presto al cinema con The Batman, il nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson, che dovrebbe arrivare nel 2022.