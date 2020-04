Batman, Darren Aronofsky avrebbe voluto Joaquin Phoenix per il suo film

Joaquin Phoenix avrebbe potuto essere la star di un film di Batman diretto da Darren Aronofsky, ma la produzione non ha apprezzato la scelta per l'eroe, bloccando quindi il progetto prima che diventasse una realtà.

Il progetto che voleva realizzare il filmmaker, che avrebbe dovuto essere prodotto da Warner Bros., era intitolato Batman: Year One e la parte di Bruce Wayne avrebbe potuto essere affidata al premio Oscar che, in modo quasi ironico, ha conquistato la prestigiosa statuetta per aver interpretato il malvagio Joker.

Darren Aronofsky ha spiegato: "Lo studio voleva Freddie Prinze Jr. e io volevo Joaquin Phoenix. Mi ricordo di aver pensato 'Oh oh, stiamo girando due diversi film'. Ed è una storia vera. Era un periodo differente. Il Batman che avevo scritto era decisamente un approccio diverso rispetto a quello che hanno finito per realizzare".

Nell'intervista rilasciata al magazine Empire il regista ha spiegato che la sua fonte di ispirazione erano film degli anni Settanta come Il giustiziere della notte, Il braccio violento della legge e Taxi Driver. Aronofsky ha ammesso durante il press tour di Madre!: "Ho sentito il modo in cui parlano del film di Joker ed è esattamente quello che avevo proposto. Avevo detto: lo gireremo nell'area di East Detroit ed East New York. Non costruiremo Gotham".

Darren aveva inoltre coinvolto Frank Miller per ottenere un aiuto con lo script: "Era una cosa fantastica perché ero un grande fan delle sue graphic novel. Quindi semplicemente incontrarlo all'epoca è stato eccitante". L'artista sarebbe persino rimasto un po' "sconvolto" dall'atmosfera dark che il filmmaker voleva creare.