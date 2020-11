Batman, Christopher Nolan: "Ho realizzato la mia trilogia al momento giusto"

Christopher Nolan è convinto di aver realizzato la sua trilogia su Batman al momento giusto e nell'epoca più appropriata. Il suo contributo ha permesso, inoltre, un'evoluzione nei cinecomic riconosciuta dalla critica.

Christian Bale in una scena del film di Christopher Nolan, Batman Begins

Con la sua trilogia su Batman, Christopher Nolan ha cambiato per sempre i cinecomic. Il regista inglese ha esordito la sua narrazione delle gesta dell'Uomo Pipistrello nel 2005 con Batman Begins seguito, nel 2008, da Il cavaliere oscuro e nel 2012 da Il cavaliere oscuro - Il ritorno. ecco cosa ha dichiarato il regista a movieweb riguardo al suo tempismo:

"Era il momento giusto nel tempo per raccontare la storia che volevo raccontare. La storia delle origini di Batman non era mai stata affrontata nella sua interessa nei film e neanche nei fumetti. Non abbiamo dovuto seguire una linea specifica, c'era un gap nella storia dei film. Superman aveva una narrazione precisa con Christopher Reeve e Richard Donner, narrazione che in Batman mancava. Così abbiamo deciso di raccontare questa straordinaria figura in un mondo ordinario."

Il tempismo è tutto ma va detto che Warner Bros ha fato a Nolan enorme libertà creativa, godendo degli ottimi risultati ottenuti dalla trilogia che gli hanno permesso di diventare lo studio che è oggi. Come ammette Nolan:

"L'altro vantaggio che avevamo all'epoca era che avevi a disposizione molto più tempo tra un sequel e l'altro. Quando abbiamo fatto Batman Begins, non sapevamo che avrebbe avuto un seguito che ha richiesto tre anni di lavoro, il terzo film è arrivato dopo quattro anni. Avevamo il lusso del tempo, non ci sentivamo degli automi costretti a lavorare per permettere allo studio di fare cassa. Quando un genere ottiene così tanto successo, la pressione diventa insostenibile. Ma noi lo abbiamo fatto al momento giusto."