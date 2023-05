Batman: Andy Muschietti dirigerà The Brave and the Bold? Ecco la sua risposta

Il regista di The Flash, Andy Muschietti, anticipa una nuova possibile collaborazione con DC per il reboot su Batman, The Brave and the Bold

Il regista di The Flash, Andy Muschietti, ha lasciato intendere che potrebbe dirigere il primo lungometraggio sulla nuova incarnazione di Batman nell'universo DC, The Brave and the Bold.

Nel corso di un'intervista con Narcity Canada, al regista è stato chiesto che tipo di svolta avrebbe voluto dare al Cavaliere Oscuro se avesse portato il suo Batman in una "direzione coraggiosa e audace" ("Brave and Bold direction" in originale)". La riflessione è partita dall'osservazione che, in The Flash, in uscita nei cinema italiani il 14 giugno, faranno la loro comparsa sia il Batman di Tim Burton che quello di Zack Snyder. Muschietti ha risposto in modo criptico: "Oh, questo è ... non credo di poter parlare di questa cosa... ancora", alimentando le speculazioni dei fan.

Batman: l'ingaggio di un nuovo attore nel film DC su Damian Wayne, The Brave and the Bold, accende la polemica

Che cosa sappiamo finora di The Brave and the Bold

The Brave and The Bold è uno dei numerosi progetti annunciati dai co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran. Il titolo del film indica che la storia prenderà le mosse dall'arco narrativo dei fumetti di Batman del 2006, Batman and Son. Gunn ha spiegato che "il film fungerà da introduzione di Batman nel nuovo DCU. Introdurrà Bruce Wayne e anche il nostro Robin preferito, Damian Wayne, che è un piccolo figlio di puttana."

Per il momento non sono trapelate indiscrezioni sul casting di The Brave and the Bold, anche se la star di Guardiani della Galassia Karen Gillan ha espresso interesse per interpretare Poison Ivy nel nuovo DCU.