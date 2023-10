Bastille Day - Il colpo del secolo: trama del film con Idris Elba e Richard Madden, stasera su Italia 1

Stasera, 27 ottobre, su Italia 1, in prima serata alle 21:20 va in onda il film d'azione Bastille Day - Il colpo del secolo, pellicola del 2016 diretta da James Watkins e scritto da Andrew Baldwin. Le musiche sono di Alex Heffes. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Bastille Day: Richard Madden in una scena del film

Bastille Day - Il colpo del secolo

Bastille Day è un film di produzione anglo-francese. La pubblicità del film in Francia fu sospesa dopo l'attentato terroristico di Nizza. Il film è stato distribuito in Francia il 13 luglio 2016 data in cui si svolge la trama. Anche in Italia è uscito il 13 luglio 2016, distribuito da Eagle Pictures

Il titolo del film, Bastille Day, fa riferimento alla celebrazione nazionale francese che commemora la presa della Bastiglia durante la Rivoluzione francese. Il film incorpora elementi di questa festa nel suo intreccio.

Il lungometraggio è stato girato in diverse città francesi, tra cui Nizza, Marsiglia e Parigi

Bastille Day: Richard Madden e Idris Elba in una scena del film

Trama

Michael Mason è un borseggiatoe americano che vive a Parigi. All'improvviso l'uomo si ritrova perseguitato dalla CIA quando ruba una borsa che contiene ben più di un semplice portafoglio. Sean Briar, l'agente a cui è affidato il caso, capisce ben presto che Michael è solo una pedina in un gioco molto più complesso e unisce le forze a quelle del ladruncolo per sventare una cospirazione su larga scala.

Bastille Day: José Garcia in una scena del film

Critica e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Bastille Day - Il colpo del secolo

Bastille Day è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 48% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 48 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10

Bastille Day: Charlotte Le Bon, Richard Madde e Idris Elba insieme al regista James Watkins sul set del film

Interpreti e personaggi