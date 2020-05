We Bare Bears The Movie: il trailer e il poster del film animato

We Bare Bears The Movie sarà distribuito in streaming negli Stati Uniti a partire dall'8 giugno e online sono stati diffusi il trailer e il poster del progetto prodotto da Cartoon Network.

Nel video si vedono i protagonisti alle prese con la nascita dell'incredibile amicizia tra i protagonisti e a un problema che devono affrontare, obbligandoli a cercare una via di fuga compiendo un viaggio incredibile e memorabile.

#WeBareBears Movie is here!!! 🚗🐻🐼❄️ Join the Bear Bros on the road with the digital movie premiere on June 8...Available on Apple, Google Play, Amazon! (USA and CA only)#WeBareBearsMovie #CartoonNetwork #BearStack pic.twitter.com/Ru6qcx2JSp — Cartoon Network (@cartoonnetwork) May 21, 2020

Nel film tratto dalla serie animata We Bare Bears i protagonisti, quando perdono il controllo sulla loro passione per il cibo e i video virali, si ritrovano alle prese con il minaccioso Agente Trout del National Wildlife Control, che sostiene di dover ricreare l'ordine naturale tenendoli per sempre separati.

La sinossi diffusa da Cartoon Network anticipa: "Mentre vengono inseguiti, Grizz decide che possono fare un'unica cosa per trovare un rifugio: trasferirsi in Canada! I tre amici intraprendono quindi un epico viaggio pieno di nuovi amici, ostacoli pericolosi e incredibili feste. La cosa più importante è però che il pericoloso viaggio obbligherà gli Orsi ad affrontare il modo in cui si sono incontrati per la prima volta e sono diventati fratelli per poter mantenere insieme la propria famiglia".

I tre protagonisti sono doppiati da Eric Edelstein, Demetri Martin e Bobby Moynihan nei ruoli di Grizz, Ice e Panda. Tra i doppiatori anche Cameron Esposito, Ellie Kemper, Jason Lee, Patton Oswalt, Mel Rodriguez, Charlyne Yi, Marc Evan Jackson che sarà l'Agente Trout e la star della musica Amber Liu.