Sylvester Stallone non voleva lavorare con Robert De Niro? La smentita: "Non credete a tutto ciò che leggete"

L'astio tra Sylvester Stallone e Robert De Niro sarebbe un'invenzione dei media. La star di Rocky ci tiene a fare chiarezza sul rapporto col blasonato collega che ha incrociato sul set in ben due occasioni, nel dramma poliziesco del 1997 Cop Land e sedici anni più tardi ne Il grande match di Peter Segal, dove i due divi interpretano due anziani pugili che fanno ritorno sul ring per un ultimo combattimento. Omaggio, questo, ai rispettivi ruoli nella saga di Rocky e in Toro scatenato di Martin Scorsese. Proprio dopo l'esperienza sul set della pellicola diretta da Peter Segal sarebbero nate le voci secondo cui le due star non vorrebbero più lavorare assieme.

Voci che oggi Sylvester Stallone ha deciso di smentire in un video pubblicato su Instagram in cui definisce "assurde" le chiacchiere e invita a "non credere a tutto ciò che leggete":

"Sono appena tornato dal set di Tulsa King e voglio parlare di qualcosa che penso sia una specie di voce assurda secondo cui io e Robert De Niro non vorremmo mai più lavorare insieme. Secondo i media ci detesteremmo per via delle nostre posizioni diverse sulla vita e sulle nostre filosofie. Non abbiamo mai avuto queste discussioni, probabilmente non le avremo mai, e voglio solo dirvi che non potete credere a tutto quello che leggete".

Come è nata la notizia della lite tra Stallone e De Niro?

L'idea di una faida tra Sylvester Stallone e Robert De Niro nascerebbe da una voce priva di fondamento diffusa da Alex Jones, che ha più volte diffuso teorie del complotto poi smentite. In un post sui social media, Jones ha affermato falsamente che Stallone avrebbe definito De Niro "woke" dopo che lui ha criticato pubblicamente Donald Trump definendolo un pagliaccio. Nel suo video, Stallone non nega che lui e De Niro possano avere convinzioni politiche diverse, ma specifica che non è qualcosa di cui discutono.

Dopo che l'affermazione è stata inventata da Jones, la voce è stata ulteriormente diffusa da un post virale su Facebook. All'inizio del 2024, l'account SpaceX Fanclub ha pubblicato un'immagine di un titolo di notizia falsa, 'Non lavoro con persone Woke: Stallone abbandona un progetto da 1 miliardo di dollari per non recitare con Robert De Niro'. Il post rimandava a una storia sul sito satirico Esspots.com, ma già l'impossibile budget di 1 miliardo lasciava intendere l'improbabilità della notizia.

Al suo fianco non ci sarà Robert De Niro, ma Stallone farà ritorno su Paramount+ il 15 settembre con al seconda stagione di Tulsa King.