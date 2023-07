Barbie, Greta Gerwig svela il disagio di Margot Robbie:'Parlavano tutti con Ryan Gosling'

Nel corso di un'intervista rilasciata a Rolling Stone, Greta Gerwig ha raccontato un aneddoto che riguarda Margot Robbie, protagonista in Barbie, il nuovo film diretto dalla regista di Piccole donne e Lady Bird.

Durante le riprese di una scena a Venice Beach, nella quale Ryan Gosling e Margot Robbie indossano dei vestiti fluorescenti adatti al pattinaggio a rotelle, dei passanti si sono fermati accanto ai due protagonisti.

"Il modo in cui Barbie si muove a Barbieland è continuo a tutta l'ambientazione. Anche le case non hanno muri perché non hai bisogno di nasconderti, non c'è niente di cui vergognarsi o imbarazzarsi. E trovarsi improvvisamente nel mondo reale, desiderare di potersi nascondere, questa è l'essenza dell'essere umano. Ma quando stavamo effettivamente girando a Venice Beach, con Margot e Ryan in abiti da pattinaggio al neon è stato affascinante perché stava accadendo davvero davanti a noi".

Gerwig spiega che purtroppo la situazione ha creato disagio a Margot Robbie:"La gente andava da Ryan, gli dava il cinque e diceva 'Fantastico Ryan! Stai benissimo' E in realtà non dicevano nulla a Margot. La guardavano e basta. Era semplicemente surreale. In quel momento si sentiva impacciata. E da regista volevo proteggerla. Ma sapevo anche che la scena che stavamo girando doveva essere quella in cui si sentiva esposta. E lo è stata, sia come celebrità che come donna".

Greta Gerwig ha chiarito inoltre che i piedi di Margot Robbie non sono in CGI, come aveva confermato anche la stessa attrice in un'intervista.