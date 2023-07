Barbie, Greta Gerwig sul sequel: 'Alla fine di un film sono a corto di idee'

La regista di Barbie Greta Gerwig è stata intervistata dal New York Times e le è stata posta una domanda sull'eventuale sequel del film con Margot Robbie e Ryan Gosling. Al momento è difficile pensare a un seguito, nonostante l'esordio da record di Barbie, nelle sale cinematografiche dallo scorso 20 luglio.

"In questo momento, è tutto quello che ho. Mi sembra di avvertire la stessa cosa alla fine di ogni film, come se non avessi mai più un'altra idea e avessi realizzato tutto ciò che ho sempre desiderato fare. Non vorrei rovinare il sogno a qualcuno ma in questo momento mi sento completamente a zero" ha dichiarato Gerwig.

La regista ha commentato anche l'attenzione, positiva e negativa, intorno al film: "Certo, c'è molta passione. La mia speranza per il film è che sia un invito per tutti a far parte della festa e lasciar andare le cose che non ci servono necessariamente come donne o uomini. Spero che in tutta quella passione possa esserci un po' del sollievo che ha dato a tante persone".

Barbie racconta la storia dell'omonima bambola Mattel che vive a Barbieland e un giorno scopre di non essere perfetta come credeva ed è costretta a viaggiare nel mondo reale per ritrovare la felicità perduta. Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, prima di correre al cinema a vedere il film di Greta Gerwig.