Barbie: Greta Gerwig e Noah Baumbach scriveranno il film con Margot Robbie

Barbie, la famosa bambola della Mattel arriverà nei cinema con un film scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach e interpretato da Margot Robbie.

Il progetto prodotto da Warner Bros. cercherà di sfruttare la popolarità della linea di giocattoli che ha fatto guadagnare all'azienda oltre 3 miliardi di dollari e conquista i più piccoli da oltre 50 anni.

Il film di Barbie dovrebbe avere come protagonista l'attrice Margot Robbie, impegnata anche come produttrice tramite la sua LuckyChap Entertainment, e Greta Gerwig potrebbe esserne la regista, oltre a firmarne lo script con il suo partner Noah Baumbach.

La regista e attrice è attualmente impegnata sul nuovo adattamento di Piccole Donne, film indicato come uno dei possibili protagonisti della stagione dei premi cinematografici di questa annata.

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.

Margot Robbie, prossimamente protagonista del cinecomic dedicato a Harley Quinn, dovrebbe interpretare la simpatica beniamina dei bambini di tutto il mondo, ma è ancora troppo presto per conoscere i possibili dettagli relativi alla trama o l'approccio scelto dal team di autori per l'atteso lungometraggio.

Greta Gerwig, da Lady Bird a Frances Ha: ritratto generazionale fra ironia e tenerezza