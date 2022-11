Barbie, Greta Gerwig sui look di Ken: "Saranno tantissimi e straordinari"

Fisico scolpito, capelli biondo platino e abbronzatura arancione: il due volte candidato all'Oscar Ryan Gosling nei panni di Ken, lo scultoreo fidanzato di Barbie nell'omonimo film di Greta Gerwig, è quanto di più patinato ci si possa aspettare. Nelle prime immagini trapelate a giugno lo abbiamo visto con slip personalizzati su un look total denim, ma la regista assicura che "c'è molto che i fan non hanno ancora visto".

Sul red carpet dei Governors Awards dell'Academy, Greta Gerwig ha parlato con Variety di come i fan siano andati in visibilio proprio per l'outfit di Ryan Gosling, affermando: "Sono entusiasta. È quello che ho provato io e che ha provato Margot Robbir e sono entusiasta che tutti condividano questo sentimento".

Oltre alle immagini ufficiali della produzione, nel web circolano da un po' scene dietro le quinte che ritraggono Gosling e la sua co-protagonista Margot Robbie in abiti spandex tye-dye e accessori fluorescenti dai colori al neon. Quanti look dobbiamo aspettarci, quindi, per Ken e Barbie? La regista continua a incuriosirci affermando: "Davvero, non saprei dirlo, ma sono molti - sono proprio tanti".

Non ci resta che attendere il 21 luglio 2023 quando Barbie uscirà finalmente al cinema, per vedere il primo live-action della bambola più famosa della Mattel, diretta dalla Gerwig (Piccole Donne, Lady Bird) e co-sceneggiata insieme al compagno Noah Baumbach. Nella commedia, oltre a Gosling e Robbie, ci sarà un cast stellare di attori comici che include Will Ferrell, Kate McKinnon, Michael Cera e Issa Rae.