Barbie: la canzone degli Aqua non farà parte della colonna sonora

La prima foto del film Barbie che ritrae Margot Robbie nel ruolo della protagonista aveva scatenato i paragoni con il video di un famoso brano degli Aqua.

La canzone Barbie Girl, una hit del 1997, non sarà però nella colonna sonora del progetto prodotto da Warner Bros.

Barbie, lungometraggio diretto da Greta Gerwig e prodotto da Mattel e Warner Bros, arriverà nei cinema di tutto il mondo nel 2023. Dopo i numerosi commenti dei fan online, Ulrich Møller-Jørgensen, manager della cantante degli Aqua Lene Nystrøm, ha però voluto chiarire: "La canzone non verrà usata nel film".

La band danese, proprio a causa della canzone, si era ritrovata ad affrontare una causa legale, intentata contro MCA Records, che sosteneva ci fosse una violazione di copyright e danneggiasse il brand con un testo che ritraeva Barbie come promiscua e Ken che rispondeva in modo sessualmente esplicito e nel video strappava, involontariamente, un braccio alla giovane. MCA Records aveva sostenuto che la canzone fosse una parodia e, a sua volta, aveva fatto causa per diffamazione un portavoce della Mattel che aveva dichiarato: "Anche se avessimo considerato il testo accettabile, avremmo fatto causa perché il brano è stato pubblicato e distribuito senza il nostro permesso e senza che fossimo avvisati. Parlano di questa canzone come leggera e divertente, e crediamo realmente che si tratti di uno sfruttamento illegale della proprietà di una società per ottenere un guadagno economico che non è divertente e ironico, è un furto".

Entrambe le cause sono state però archiviate dalla Corte sostenendo che le dichiarazioni della Mattel erano un'iperbole e che la canzone fosse una parodia che ironizzava sulla Barbie e sui valori di plastica che rappresenta.

Barbie ha come protagonisti, oltre a Margot Robbie, anche Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef e Will Ferrell.

Gerwig ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach e le riprese sono attualmente in corso a Londra.