Barbie: A Touch of Magic, il teaser della nuova serie animata prodotta dalla Mattel

Netflix e Mattel hanno collaborato nuovamente per realizzare la serie animata Barbie: A Touch of Magic, ecco il teaser del progetto.

Il successo del film Barbie potrebbe forse fare da traino all'interesse nei confronti di una nuova serie animata della Mattel, realizzata in collaborazione con Netflix, intitolata A Touch Of Magic.

Il teaser condiviso online mostra Barbie "Malibu" Roberts e Barbie "Brooklyn" Roberts mentre intraprendono un'incredibile avventura e stringono nuove amicizie.

La nuova serie animata

La serie Barbie: A Touch of Magic debutterà in streaming il 14 settembre e prosegue la storia iniziata in DreamHouse Adventures, con le protagoniste che ritornano a Malibu e altri luoghi mostrati nel progetto precedente.

Le tredici puntate, che in Italia saranno distribuite su Cartoonito e Boing, seguiranno Barbie e Barbie che incontrano un misterioso puledro e cercano di capire da dove provenga. Presto si scopre che si tratta di Peggy, un piccolo Pegasus, che è a Malibu per una misteriosa missione. Barbie e Barbie dovranno chiedere l'aiuto dei membri della loro famiglia e degli amici per mantenere Peggy al sicuro da Rocki, un essere magico che ha un progetto oscuro.

Alex Godfrey, vice presidente di Mattel Content Distribution, ha dichiarato: "Ora più che mai, Barbie è un fenomeno culturale, mostrando il messaggio globale del brand che tutti possono essere qualsiasi cosa, tramite un contenuto che attira in modo costante la creatività e la meraviglia tra il nostro pubblico mondiale. I nostri contenuti animati per Netflix sono sempre stati un punto centrale per dare nuova forza al brand di Barbie e A Touch Of Magic promette ancora una volta di portare in primo piano lo stesso livello di fantasia che i fan hanno apprezzato nelle precedenti serie e speciali, offrendo avventure totalmente nuove focalizzate sul divertimento, l'amicizia e tutte le altre cose che riguardano Barbie".