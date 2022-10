Barbari 2, su Netflix in streaming da oggi

La seconda stagione di Barbari, la serie tv tedesca datata 2020, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 21 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La seconda stagione di Barbari, la serie tv tedesca iniziata nel 2020, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 21 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il furto dell'Aquila, simbolo del potere dell'Impero Romano, è stato l'incipit della prima stagione di Barbari: siamo ben dopo l'epoca di Cesare, Publio Quintilio Varo è il generale a comando delle legioni romane che stanno avanzando nella conquista della Germania. Dalla sua l'esercito dell'Impero non ha solo il numero esageratamente superiore di uomini ma anche il vantaggio delle lotte intestine tra le varie tribù germaniche, i cui vari reik non hanno mai lavorato in unione e squadra ma hanno preferito difendere e fare gli interessi del proprio villaggio.

Barbari: un'immagine della serie

La storia di Barbari, che mescola nuovamente azione, romance e le vicende dei libri di storia, ritorna sugli schermi di Netflix con la seconda stagione: a un anno dalla Battaglia di Varus le truppe romane sono tornate in Germania più forti che mai. Ari deve affrontare ancora una volta il proprio passato, mentre il fratello passa dalla parte dei romani per punirlo del suo tradimento. Thusnelda e Ari cercano di unificare le tribù contro Roma. Intanto Folkwin lancia una sfida inquietante contro gli dei.