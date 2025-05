Sydney Sweeney riporta Barbarella sul grande schermo: "Il film si farà, serve solo tempo"

Il successo di Sydney Sweeney al box office e tra la critica, con titoli come Tutti tranne te e Immaculate, le ha permesso di affermarsi come una delle giovani star più richieste a Hollywood.

Tra i numerosi progetti all'orizzonte, continua a far parlare di sé Barbarella, il remake dell'iconico film sci-fi diretto nel 1968 da Roger Vadim. Annunciato ormai tre anni fa, il nuovo adattamento - prodotto da Sony e affidato alla regia di Edgar Wright - vedrà Sweeney nei panni della protagonista e anche in veste di produttrice. Ma con entrambi i nomi principali impegnati su altri set, il progetto sembrava essere finito in stand-by.

Reality: Sydney Sweeney in una scena tratta dal film

Ora Sweeney conferma che Barbarella si farà, e che sarà un film spettacolare. In un'intervista a Empire, l'attrice ha confermato che lo sviluppo del film è ancora attivo: "Sono appena stata a Londra per incontrarmi con il team creativo. Abbiamo parlato della storia e della sceneggiatura. Non posso rivelare troppo, ma vi assicuro che sarà qualcosa di molto divertente, in grande stile. È un processo lungo, più di quanto molti immaginino, ma alla fine ne varrà la pena".

Quando le è stato chiesto se il progetto fosse ancora in cima alle sue priorità, Sweeney ha risposto con entusiasmo: "Assolutamente sì! È ancora nella mia lista di cose da fare. A trent'anni voglio fare un salto in avanti anche in termini creativi".

Chi è Barbarella?

Il personaggio nasce nei primi anni Sessanta dalla mente del fumettista francese Jean-Claude Forest. Pubblicata inizialmente su V Magazine nel 1962, la graphic novel racconta le avventure di un'agente spaziale del 41° secolo, alle prese con missioni interplanetarie, creature aliene e situazioni spesso connotate da un'estetica erotico-psichedelica.

Jane Fonda in Barbarella

L'adattamento cinematografico più famoso è quello del 1968, con Jane Fonda protagonista. All'epoca accolto con tiepida curiosità, il film è stato successivamente rivalutato fino a diventare un vero e proprio cult per stile, atmosfera e iconografia visiva.

Sweeney aveva già parlato di Barbarella lo scorso marzo, sottolineando quanto il personaggio le stesse a cuore: "Barbarella è un ruolo incredibile, perché abbraccia la sua femminilità e sessualità senza compromessi. Mi affascina l'idea di un personaggio che utilizza il sesso come arma, all'interno di un contesto fantascientifico. Ho sempre desiderato lavorare in questo genere".

Nel frattempo, il regista Edgar Wright è impegnato con le riprese di The Running Man, mentre l'attrice è coinvolta in una serie di progetti: Split Fiction, The Housemaid e un biopic su Christy Martin, ancora senza titolo ufficiale.