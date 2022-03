Barbara Petronio: il 5 aprile esce Neve Rossa, il libro della sceneggiatrice di Romanzo criminale e Suburra

Barbara Petronio, la sceneggiatrice di Romanzo Criminale, Suburra, ACAB e Indivisibili, pellicola per la quale ha vinto il premio David di Donatello per la sceneggiatura, sta pubblicando il suo primo libro, Neve Rossa, un thriller paranormale che verrà presentato il 5 aprile alle 18 alla galleria Alberto Sordi di Roma.

Neve rossa, edito da HarperCollins, è un libro che ricorda molto i classici della letteratura e del cinema, da Shining e Le verità nascoste, ed è capace di dipingere il lato oscuro della vita quotidiana e delle relazioni, tenendo il lettore incollato alla pagina, immergendolo nelle atmosfere belle e tenebrose dell'Appennino e sorprendendolo con un indimenticabile finale.

La passione per la scrittura della Petronio comincia fin dall'infanzia e ben presto Barbara si sposta sulla scrittura per il cinema. Negli anni '90 vede, come molti, la serie tv Twin Peaks e da lì parte la passione e lo studio per la serialità televisiva. Laureata in Lettere, ha completato la sua formazione professionale con i corsi di sceneggiatura Rai e Mediaset.

La sua prima esperienza autoriale è per la serie Distretto di Polizia 3 e 4, per continuare poi con RIS Delitti Imperfetti, Romanzo Criminale 1 e 2 con cui nel 2011 ha vinto il Premio Scardamaglia al Roma Fiction Fest: In seguito si occupa di Donne Assassine, Il mostro di Firenze, Squadra Mobile, Il clan dei camorristi, Le mani dentro la città e Suburra.

Negli ultimi anni ha seguito diversi progetti anche come produttrice esecutiva oltre che come sceneggiatrice: fra questi Diavoli, Alfredino-Una Storia Italiana, Tutta colpa di Freud e A Casa Tutti Bene La Serie di cui è produttrice creativa. Nonostante la sua passione per la serialità, scrive anche per il cinema perché il primo amore non si scorda mai. I film che ha scritto sono Mozzarella Stories, ACAB e Indivisibili per il quale, nel 2017, ha ricevuto il premio David di Donatello e il Ciak d'Oro come miglior sceneggiatura originale.