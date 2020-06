Barbara D'Urso, ustione ad una mano: "Vi spiego cosa è successo" VIDEO

Barbara D'Urso è sotto antidolorifici per un'ustione ad una mano di secondo grado. La conduttrice ha svelato tutto in un video condividendo con i suoi follower questo momento 'che avrebbe preferito non raccontare'.

I follower di Barbara D'Urso sono stati in ansia per poche ore, il tempo passato tra i due post pubblicati dalla conduttrice su Instagram e Twitter. Carmelità ha pubblicato una storia sui social in cui ha scritto: "Dunque amici, ieri mi è successa una cosa che, sinceramente, avrei preferito non raccontare perché con voi amo condividere la gioia, la solarità, l'allegria, ma domenica sera (essendo io in diretta) ve ne sareste ovviamente accorti... inevitabilmente. Tra un po' indosso un bel sorriso e con un goccetto di vino vi racconterò".

Poco dopo è arrivata la spiegazione della D'Urso in un video pubblicato su Instagram: "Amici, devo condividere una cosa con voi - ha detto Barbara davanti ad un calice di vino bianco - sapete che io non è che condivida proprio tutto. Le mie cose private le evito. Però vi racconto un bel po' di cose. C'è una cosa che non avrei voluto condividere con voi, però ho deciso di farlo perché tra due giorni sarò in diretta e l'avreste capito". Ed ecco la spiegazione tanto attesa dai fan della conduttrice partenopea: "è successa una cosa ieri pomeriggio. Mi sono fatta parecchio, parecchio, parecchio male. Non volevo dirlo. È solo che siccome è bella pesantuccia, sono costretta domenica sera ad andare in onda così - ha spiegato mostrando la mano fasciata - quando mi sono resa conto che questa cosa qui, dovrò portarla e coprirla con un guanto nero ho capito che ve ne sareste accorti. Tanto vale dire la verità. Ho un'ustione bella importante, è stato un momento doloroso. Sono sotto antidolorifici, però le cose brutte sono altre. Guarirò. Domenica sera sarò così in diretta, tanto vale avvertirvi prima".