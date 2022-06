Barbara D’Urso, una stagione tra televisione e teatro?

Barbara D'Urso ha deciso di tornare ad uno dei suoi primi amori: la conduttrice partenopea nella prossima primavera sarà in teatro con Rosalia Porcaro.

Barbara D'Urso ha deciso di dividersi tra televisione e teatro? L'indiscrezione pubblicata sul portale di Davide Maggio è confermata da alcuni cartelloni teatrali, come quello del Teatro Celebrazioni di Bologna, che ha calendarizzato lo spettacolo Taxi a due piazze, con la D'Urso e Rosalia Porcaro.

Barbara D'Urso e Mediaset dovrebbero decidere a breve se il loro connubio continuerà, il contratto della conduttrice scade a dicembre e, nonostante la D'Urso il 10 giugno, nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, abbia dato appuntamento al suo pubblico televisivo a settembre, non c'è certezza del suo futuro a Cologno Monzese. Stando alle indiscrezioni di Dagospia, è probabile che dopo tanti anni le strade tra 'Carmelita' e l'azienda possano dividersi per sempre.

Ad oggi sembra che la D'Urso nella prossima primavera ritornerà a teatro, una passione che la conduttrice ha abbandonato da quando si è gettata anima e corpo nel mondo della televisione. L'ultimo spettacolo a cui ha partecipato, infatti, risale al 2008, ed era Il letto ovale, di John Chapman e Ray Cooney. Dalla prossima primavera sarà impegnata in Taxi a due piazze, una commedia scritta, anche questa, da Ray Cooney, diretta da Chiara Noschese, al suo fianco ci sarà un'altra napoletana, l'attrice comica Rosalia Porcaro.

Barbara, si legge sul sito Teatro Celebrazioni di Bologna, dove lo spettacolo sarà in cartellone da venerdì 31 marzo 2023 a domenica 2 aprile 2023, sarà "la tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio". Un impegno che, tra prove e rappresentazione teatrale, mal si concilia con gli impegni televisivi, anche solo pomeridiani, della conduttrice.