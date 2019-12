Barbara D'urso: Taylor Mega e Alba Parietti ospiti di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, giunto alla quattordicesima puntata, stasera su Canale 5 alle 21:20. Sarà questo l'ultimo appuntamento del 2019 per lo show del lunedì sera, che farà ritorno a gennaio, dopo la pausa natalizia, e con tutta probabilità verrà spostato nuovamente al mercoledì, per fare spazio al Grande Fratello Vip.

Numerosi gli ospiti in studio anche per stasera. Anzitutto Alba Parietti e Giampiero Mughini, che avranno la possibilità di confrontarsi in un faccia a faccia che promette scintille dopo le frecciate che il giornalista ha riservato alla showgirl nella trasmissione condotta da Caterina Balivo, Vieni da Me, e a cui la Parietti aveva prontamente già risposto.

Altro confronto atteso e acceso sarà quello tra Taylor Mega, ospite in compagnia di sua sorella Giada, e Antonella Elia, che, se le anticipazioni non mentono, sarà in una delle 5 Sfere. Durante l'ultima puntata de La Repubblica delle donne, era stata proprio la Elia ad attaccare con parole piuttosto pesanti l'influencer, che stasera avrà l'opportunità di rispondere.

Anche Paola Caruso e Moreno Merlo avranno la possibilità di confrontarsi nell'affollato salotto di Barbara D'Urso, prima di lasciare spazio all'atteso angolo dei gossip hot.