Barbara D'Urso smaschera Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in diretta: "Una sceneggiata"

Barbara D'Urso ha smascherato in diretta Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la coppia nata al Grande Fratello Vip 2020. Si sarebbero dovuti incontrare per la prima volta, dopo 3 mesi, davanti alle telecamere del Live Non è la D'Urso, ma le cose non sono andate proprio così.

La storia d'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è nata davanti alle telecamere durante il Grande Fratello VIP 2020, così il loro primo incontro, dopo l'uscita dalla Casa e dopo i 3 mesi di distanza forzata, era stato organizzato da Barbara D'Urso sotto i riflettori del Live Non è la D'Urso.

La conduttrice si è trovata costretta a smascherare i due amanti, però, come potete vedere in questo video. Gli autori della trasmissione avevano scelto come location una spiaggia siciliana, tutto era pronto ma Barbara ha voluto accertarsi di una notizia appena arrivata in redazione: i due ragazzi si erano davvero incontrati il giorno prima per un servizio fotografico? La conduttrice ha chiesto ai diretti interessati da quanto tempo non si vedessero, sia Paolo che Clizia hanno risposto "da tre mesi". A questo punto 'Carmelita' ha sferrato l'attacco "Sapete perché vi ho fatto questa domanda? Perché questa sera in camerino alle 19:00 mi è arrivata una notizia, alla quale ho detto 'non ci voglio credere'. Purtroppo era vera. La notizia è che ieri vi siete già incontrati".

Paolo ha iniziato a negare "No, no. Io ho fatto la quarantena qui, 15 giorni. Ho fatto il tampone e adesso siamo qui se potessimo incontrarci", la D'Urso davanti a queste menzogne ha iniziato a perdere la pazienza: "Ah no? Allora è una notizia falsa che eravate molto vicini e avete fatto un servizio fotografico". Messa con le spalle al muro, la Incorvaia ha confessato: "Ha fatto i 14 giorni e sono stati veramente interminabili, poi il tampone... Naturalmente non si poteva andare contro la legge e ieri abbiamo ceduto per fare queste foto. Siamo due giovani amanti, ragazzi, cercate di capire".

Barbara D'Urso pure se favorevole alla loro storia d'amore ci ha tenuto a precisare: "Però mi chiedo, se voi vi siete già visti ieri, per quale motivo allora siamo qui a fare una sceneggiata? Perché io non voglio prendere in giro il pubblico di Live Non è la D'Urso. Perché mi avete detto che non vi vedete da 3 mesi e avete detto di essere emozionati? Io adesso ci sono rimasta male ragazzi. Non posso raccontare alla gente una cosa finta, mi capite? Non prendo in giro il pubblico quando vi sento dire che non vi vedete da 3 mesi". Subito dopo la conduttrice ha fatto incontrare i due "giovani "amanti", ma la magia era sfumata e Barbara ci ha tenuto a sottolineare: "Noi siamo rigorosi e le regole vanno rispettate".